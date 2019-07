Reggio Calabria: riduzione del 50% del canone acqua, incontro con i residenti di Archi

20 Luglio 2019 14:32

Martedì 23 luglio 2019, alle ore 19:00, presso il Bar “ArtCaffè”, in Via Vecchia Provinciale, 20 ad Archi, ci sarà l’incontro a fini informativi per conoscere quali sono i presupposti e gli strumenti per ottenere la riduzione del 50 % del canone acqua relativo al 2018 – stante la non potabilità – e il rimborso integrale del canone di depurazione per i cinque anni antecedenti – stante il mancato funzionamento del depuratore di Gallico – a seguito delle ordinanze e delle delibere del passato che, invece, sono state disattese dagli organi competenti. Ad introdurre e moderare l’incontro ci sarà il Dott. Luciano Surace, rappresentante del comitato di quartiere “Il Popolo di Archi” mentre la relazione sarà effettuata dall’Avv. Carolina Musicò. L’incontro è completamente gratuito ed, oltre che ai residenti di Archi, è aperto a tutta la cittadinanza la quale potrà intervenire per risolvere ogni dubbio. Alla fine dell’incontro sarà offerto l’aperitivo della casa.

