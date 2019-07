22 Luglio 2019 21:54

Reggio Calabria: successo a Bocale per la giornata ecologica promossa da Pro Loco e Legambiente

Una giornata all’insegna della sensibilizzazione rispetto ai tempi del rispetto dell’ambiente. È stato questo il leit motiv dell’iniziativa tenutasi qualche giorno addietro presso il litorale di Bocale, promossa ed organizzata dalla Pro Loco Reggio Sud in collaborazione con Legambiente, MareVivo, Coordinamento per l’Ambiente, Tribù del fare, Rifiuti zero, Coordinamento di quartiere Arghillà. L’iniziativa si è inquadrata nel più ampio contesto della giornata ecologica regionale che ha visto la pulizia simultanea di molti tratti di litorale calabrese dallo stretto al nord della regione. Comprensibilmente soddisfatta per la riuscita della manifestazione è apparsa Concetta Romeo, presidente della Pro Loco Reggio Sud. Siamo particolarmente contenti – dice la Romeo – per il segnale importante che volevamo lanciare in direzione del rispetto dell’ambiente, ma anche e soprattutto per la sinergia creatasi con Legambiente e con il coordinamento delle associazioni, una comunione di intenti che ha prodotto e sta producendo i risultati sperati.

Le attività di giornata, che hanno visto impegnati manualmente i tanti volontari presenti sulla spiaggia di Bocale, sono state oltre alla distribuzione di gadget sul tema (posacenere yascabili), ovviamente la pulizia della spiaggia e segnatamente la raccolta dei mozziconi di sigarette, una piaga sottovalutata che produce danni ambientali di proporzioni inimmaginabili, stante la lentezza del processo di consunzione dei filtri di sigaretta abbandonati, ma aspetto ancor più grave legato al fenomeno è il livello di nicotina presente nel pesce pescato, dato allarmante che dovrebbe far riflettere. Un particolare ringraziamento – conclude la Romeo – ci sentiamo di rivolgerlo ai titolari del locale “Calypso Relax” per avere sposato in tutto e per tutto l’iniziativa, e non ultimo per avare accolto un nostro simpatico invito, aderendo ad una campagna di sensibilizzazione europea nata da poco in Spagna. L’idea curiosa e suggestiva consiste nell’offrire un bicchiere di birra a chi porterà un bicchiere pieno di mozziconi di sigarette”.

