Il bergamotto di Reggio Calabria è uno dei fiori all’occhiello della gelateria Cesare: INTERVISTA a Davide De Stefano

3 Luglio 2019 17:29

Il Bergamotto di Reggio Calabria, principe mondiale degli agrumi, è uno degli ingredienti preferiti dai maestri gelatai del chiosco di Cesare

La gelateria Cesare di Reggio Calabria non smette di stupire i propri clienti e di inventare e ideare nuovi gusti che possano andare incontro ai gusti e alle esigenze sempre più specifiche dei consumatori. In quest’ottica molti gusti proposti racchiudono in sé ‘pezzi’ di Calabria e in particolare del territorio reggino. Tra questi è sicuramente annoverabile il Bergamotto di Reggio Calabria, principe mondiale degli agrumi. Ne parla Davide De Stefano, titolare della nota gelateria reggina, ai microfoni di StrettoWeb.

