Reggio Calabria, pubblicazione del bando di gara per la riqualificazione di Piazza De Nava. Calabrò: “lasciare un’impronta mediterranea”

10 Luglio 2019 10:59

Reggio Calabria, pubblicazione del bando di gara per la riqualificazione di Piazza De Nava. Calabrò: “perché non tentare di lasciare una impronta mediterranea rispetto a un progetto che marcherà e rinnoverà dal punto di vista spaziale e funzionale il cuore della nostra città?”

“E’ sicuramente una buona notizia per la città di Reggio Calabria la pubblicazione del bando di gara ministeriale per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento di restauro e riqualificazione di Piazza De Nava a Reggio Calabria”. Lo afferma l’assessore alla valorizzazione del patrimonio culturale comunale Irene Calabrò. “Si parte da un progetto di fattibilità posto a base di gara costruito anche sulle osservazioni e apporti dei tecnici comunali in ordine alla integrazione del Museo e della piazza con il contesto urbano, della sicurezza e dell’offerta turistica”- afferma l’assessore. “Si tratta di un progetto sinergico per il territorio costruito in collaborazione con l’Università e sotto l’egida del Mibac Calabria, pertanto mi sento di invitare i professionisti del nostro territorio a volersi misurare e accogliere una sfida professionale così importante, vista la caratura del bando di livello nazionale”. “Nello stesso tempo – conclude Irene Calabrò – perché non tentare di lasciare una impronta mediterranea rispetto a un progetto che marcherà e rinnoverà dal punto di vista spaziale e funzionale il cuore della nostra città?”.

