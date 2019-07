31 Luglio 2019 19:14

Reggio Calabria, l’Archi calcio regala una maglia a Klaus Davi: “grazie! Sono disponibile per corsi di fair play”

“Un grazie ai ragazzi dell’Archi Calcio per la maglietta che mi hanno fatto avere! Auspico un futuro un cammino all’insegna della legalità e del rispetto delle regole. Confermo la mia disponibilità per tenere gratuitamente i corsi di fair play a partire da settembre”. Lo dichiara in una nota su Facebook Klaus Davi che ha posato con la maglietta dei ragazzi dell’Archi Calcio ricevuta in omaggio dalla squadra reggina.

