Reggio Calabria: il 13 Luglio la più importante manifestazione di Alta Moda di tutto il Centro Sud Italia

Il 13 Luglio è calendarizzato negli eventi dell’Estate reggina la più importante manifestazione di Alta Moda di tutto il Centro Sud Italia. L’ideatore l’Hayr Stilyst e ispiratore moda Giovanni Barcella, insieme al noto politico Antonio Sapone, organizzatore di numerosi eventi, nelle vesti di Direttore Artistico, terranno martedì 9 Luglio alle ore 11.00, presso il Palazzo dove ha sede la “Città Metropolitana”, nella sala “Gilda Trisolini”, la conferenza stampa di presentazione del mega evento. Alla presenza istituzionale del Sindaco Giuseppe Falcomatà, del Vicesindaco Metropolitano Riccardo Mauro e del Vice Sindaco Cittadino Armando Neri, e il consigliere comunale Nicola Paris (Delegato eventi estate reggina), con i saluti dell’assessore regionale Giovanni Nucera.

Con la presenza in team dei principali stilisti che hanno aderito alla manifestazione tra i quali ricordiamo: Noemi Azzurra Neto dell’Acqua “Davida Sposa”; Antonino Cedro; Immagine Sposo e Foti “La Bielesse”, solo per citarne alcuni. Insieme a loro la nota presentatrice Alessandra Giulivo, presidente delle “Camere giovani fashion designer” e organizzatrice e madrina del “Fashion Week “. Vi aspettiamo per tutti gli ulteriori dettagli sull’evento e con l’occasione vogliate gradire cordiali saluti insieme all’invito di partecipazione.

