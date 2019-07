Reggio Calabria: tutto pronto per il 4º Expo Enogastronomico “Coltiviamo Futuro” a Cittanova

29 Luglio 2019 15:40

Reggio Calabria: tutto pronto per il 4º Expo Enogastronomico “Coltiviamo Futuro”, evento organizzato e promosso dall’Associazione BCC Young di Cittanova, in collaborazione con la BCC e il patrocinio del Comune di Cittanova

Ora è tutto davvero pronto per il 4º Expo Enogastronomico “Coltiviamo Futuro”, evento organizzato e promosso dall’Associazione BCC Young di Cittanova, in collaborazione con la BCC di Cittanova e il patrocinio del Comune di Cittanova. La tre giorni, dedicata alle produzioni di eccellenza del panorama calabrese, si svolgerà dal 2 al 4 agosto prossimi ed animerà un pezzo dell’estate reggina proponendo esposizioni di qualità, stand promozionali, attività culturali e di valorizzazione, musica e percorsi del gusto. Anche quest’anno, la manifestazione si svolgerà in via Cavaliere Rocco Gentile, a metà strada tra la splendida Villa Comunale e il Cineteatro cittadino. Sarà l’occasione per approfondire ancora una volta il fortissimo legame tra la terra, l’economia, il credito e il futuro della Calabria.

“Il nostro progetto torna ad essere punto qualificante del cartellone di eventi estivi del territorio – ha spiegato la Presidente di BCC Young avv. Emanuela Russo – e, senza dubbio, contribuirà ad allargare l’impegno dei giovani soci della BCC di Cittanova a sostegno dei percorsi di eccellenza del comparto primario della nostra regione. I successi degli scorsi anni rappresentano fondamenta solide su cui poggiare la quarta edizione di EXPO e, nonostante le tantissime difficoltà economiche e organizzative e gli intoppi succedutisi nelle ultime settimane, anche questa volta siamo riusciti ad allestire un programma di iniziative all’altezza della sfida. Stand tematici e numerose attività collegate rappresentano la visione, in piccolo, di un mondo in fermento, in crescita, estremamente vitale. Un ringraziamento – ha concluso – lo rivolgiamo alla BCC di Cittanova e al Comune di Cittanova”.

Di seguito il programma completo delle attività:

VENERDI’ 2 AGOSTO

Via Cavaliere Gentile ore 19,00 – Apertura Fiera e buffet inaugurale

Piazza Calvario ore 21,30 – Madamadorè in concerto

SABATO 3 AGOSTO

Piazza Calvario ore 20,30 – Birre di Calabria – Degustazioni e percorsi del gusto

DOMENICA 4 AGOSTO

Piazza Calvario, ore 18,00 – Corso di cucina con “Bimby”

Via Cavaliere Gentile ore 21,30 – BlueMall Band in concerto

– Apertura stand dalle ore 17,00 alle ore 24,00.

Valuta questo articolo