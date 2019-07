Reggio Calabria: il 12 luglio convocato il consiglio comunale, ecco i punti all’ordine del giorno

9 Luglio 2019 15:08

Si comunica che il Consiglio comunale di Reggio Calabria è convocato in sessione straordinaria in prima convocazione il 12 luglio prossimo alle ore 10.00 nella sala adunanze di Palazzo San Giorgio per discutere i seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:

1) piano di riequilibrio finanziario pluriennale art 38. D.L 34/2019 convertito con modificazioni con legge n. 58 del 28 giugno 2019;

2) riconoscimento debiti fuori bilancio ( lavori di somma urgenza a seguito di nubifragio dei giorni 27- 28 ottobre ed 3-5 novembre 2018;

3) modifiche al regolamento Tosap – art 11 passi carrabili.

In caso in cui la seduta andasse deserta per mancanza del numero legale, il consiglio comunale si riunirà in seconda convocazione il 13 luglio alle ore 10.00

