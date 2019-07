Reggina, ufficiale l’arrivo di Sounas: le prime parole da calciatore amaranto

2 Luglio 2019 13:27

La nuova Reggina prende forma, Sounas ufficializzato quest’oggi alla presenza del presidente Luca Gallo: tassello importante per la mediana

“Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano che è stato raggiunto l’accordo per le prestazioni sportive di DimitriosSounas. Il centrocampista si lega al club amaranto fino al 30 giugno 2021. Nato a Chalkidiki il 12 agosto del 1994, DimitriosSounas cresce calcisticamente nel vivaio dell’Aris Salonicco. L’esordio in Super League, massima serie greca, avviene il 27 agosto del 2012. Dopo 40 presenze e 2 reti con i gialloneri, si trasferisce all’Apollon Smyrnis. L’annata successiva è quella dell’approdo in Italia. Sounas, nel triennio trascorso a Monopoli, gioca complessivamente 93 partite, realizzando 4 gol e sfornando 17 assist“.

Questo il comunicato della Reggina per annunciare Sounas, al quale hanno fatto seguito le prime parole del calciatore: “sono felicissimo di far parte di questa famiglia – ha dichiarato il calciatore -. Un saluto a tutti i tifosi della Reggina, non vedo l’oraa di giocare al Granillo e di abbracciarvi tutti“.

