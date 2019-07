La Reggina si riprende il Sant’Agata: “un’altra promessa mantenuta dal presidente Gallo”

2 Luglio 2019 12:22

Reggina, il Sant’Agata torna ad essere amaranto, nella giornata di ieri è stato ufficializzato il passaggio nelle mani della società del patron Gallo

“Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano che nella giornata di ieri è avvenuto il passaggio di consegne del Centro Sportivo Sant’Agata alla presenza dello stesso massimo dirigente amaranto e del direttore generale Andrea Gianni. A distanza di un anno il Club amaranto riprende possesso dello storico centro sempre fortino e casa della Reggina dove sono già iniziati i lavori di ristrutturazione in vista della nuova stagione. Un’altra promessa mantenuta dal presidente Luca Gallo che nella sua permanenza a Reggio Calabria sta seguendo in prima persona i lavori“. Con questo comunicato, la Reggina 1914 ha annunciato d’aver ufficialmente preso possesso del Sant’Agata, struttura che sarà fondamentale per il rilancio del club ad alti livelli.

