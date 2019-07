La reggina Rossella Zoccali a Zagabria per difendere i colori dell’Italia ai campionati europei universitari di karate

26 Luglio 2019 11:00

Si svolgerà a Zagabria dal 30 luglio al 3 agosto il Campionato Europeo Universitario di Karate riservato agli Atleti inclusi nella speciale classifica mondiale “Ranking Tokyo 2020” ed iscritti presso le Università di tutta Europa

Si svolgerà a Zagabria (Croazia) dal 30 luglio al 3 agosto p.v. il Campionato Europeo Universitario di Karate riservato agli Atleti inclusi nella speciale classifica mondiale “Ranking Tokyo 2020” ed iscritti presso le Università di tutta Europa. L’evento, organizzato da EUSA (European University Sports Association), riunirà 1300 partecipanti, provenienti da 400 università di 35 paesi europei. Le gare saranno trasmesse in diretta streaming dal Palazzetto dello Sport “Dom odbojke – Bojan Stranic” di Zagabria. L’Italia sarà rappresentata da atleti di grande valore, quali Francesco D’Onofrio (Campione del Mondo Universitario a Tokyo 2018), Silvia Semeraro (Medaglia d’Oro alle recenti Olimpiadi Europee a Minsk 2019), altri atleti “azzurri”. L’unica atleta calabrese che parteciperà al prestigioso evento internazionale, nella specialità Kumite (combattimenti), categoria kg. 55, è Rossella Zoccali, studentessa presso la facoltà di Lettere Moderne dell’Università di Messina, tesserata con la SGS Fortitudo 1903 di Reggio Calabria e allenata dal Maestro Riccardo Partinico presso l’Accademia del Karate di Reggio Calabria. Rossella Zoccali ha già acquisito l’esperienza necessaria per potersi confrontare a livelli internazionali, infatti, ha disputato cinque finali nazionali dei campionati italiani assoluti e due gare mondiali “Karate Serie A” a Salisburgo ed Istanbul nell’anno 2019. Il Presidente della Fortitudo 1903, Prof. Giuseppe Pellicone e la Squadra agonistica capitanata da Alessandra Benedetto hanno augurato a Rossella Zoccali di raggiungere i massimi risultati e di portare in alto i colori della società e della Città di Reggio Calabria.

