21 Luglio 2019 16:43

Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano che la seconda parte di ritiro si svolgerà a Cascia in provincia di Perugia. Squadra e staff tecnico rientreranno in città dopo il triangolare con Salernitana e Bari che si svolgerà il primo agosto all’Arechi di Salerno. Sul fronte mercato sembra sicura la cessione di Strambelli, che non andrà in ritiro, confermato invece Garufo.

