Reggina, rese note le date e la sede del ritiro: i dettagli

10 Luglio 2019 16:45

La Reggina si preparerà al Sant’Agata in vista della prossima stagione sportiva, rese note oggi le date del ritiro sotto la guida di mister Toscano

“Il Centro Sportivo Sant’Agata ospiterà il ritiro pre-campionato della prima squadra amaranto. Staff tecnico e calciatori si ritroveranno agli ordini di mister Toscano domenica 14 luglio alle 19. Lunedì 15 e martedì 16 in programma visite mediche e test atletici. Nei prossimi giorni saranno resi noti i convocati e le modalità di accesso al Centro Sportivo Sant’Agata per tifosi e organi di stampa”. Con questo comunicato la Reggina 1914 ha annunciato che il ritiro per la prossima stagione sportiva che il club disputerà in Serie C, si svolgerà al Sant’Agata.

