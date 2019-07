Ex Reggina, Nakamura ancora in campo: formerà la coppia più anziana al mondo, 93 anni in due con Miura

11 Luglio 2019 15:33

L’ex Reggina Shunsuke Nakamura si appresta a vivere una nuova esperienza calcistica, l’età avanza ma il ritiro è ancora lontano per il giapponese

I tifosi della Reggina di certo ricorderanno con affetto Shunsuke Nakamura. Il mancino giapponese, oggi 41enne, è stato di certo uno dei calciatori qualitativamente più forti mai passato per lo Stretto, in compagnia di Pirlo e pochi altri eletti. Nakamura, nonostante l’età avanzi, ha deciso di proseguire la sua carriera da calciatore professionista, mettendo a segno un record che ha davvero del clamoroso. Assieme al centravanti ex Genoa Kazuyoshi Miura, andrà infatti a comporre la coppia d’attacco più vecchia del mondo del calcio, con i loro 93 anni in due. Davvero un record pazzesco quello dei due calciatori che saranno compagni nella nuova esperienza tra le fila del Yokohama Fc.

Valuta questo articolo