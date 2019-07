Reggina, le ultime novità dal mercato: Taibi annuncia i nuovi acquisti e su Donnarumma…

15 Luglio 2019 14:13

Reggina alle prese con un calciomercato sempre più scoppiettante, il ds Massimo Taibi ha annunciato nuovi arrivi in casa amaranto e non è ancora finita…

Reggina, le mosse di calciomercato stanno pian piano arrivando dopo l’inizio in sordina, in attesa del tanto atteso centravanti che dovrà far fare il salto di qualità alla rosa di Toscano. Il ds Massimo Taibi ha parlato alla Gazzetta del sud dei nuovi acquisti che verranno ufficializzati nelle prossime ore: “Fra domani e mercoledì gli otto undicesimi della squadra dovrebbero essere a disposizione di Toscano, Rossi è già amaranto. Paolucci, De Rose e Bertoncini devono solo firmare e credo lo faranno. Non sono tutti come Cristini. Aggiungo che Bergamelli non verrà”.

Difficile invece arrivare all’esterno sinistro Donnarumma, il primo nome sulla lista del ds per la corsia mancina: “Al Monopoli ho già sottratto Sounas e Paolucci per cui sto trovando difficoltà Donnarumma. Il tempo per arrivare ad alcuni elementi c’è ancora. Sta per realizzarsi il sogno di avere due interpreti per ruolo e tutti di pari pari valore. Toscano deve essere messo nelle condizioni di operare e scegliere senza preoccupazioni di sorta”. Per quanto riguarda la fascia destra, uno tra Garufo e Maesano potrebbe essere il sostituto di Kirwan nel gioco delle coppie citato dallo stesso Taibi. Staremo a vedere chi dei due verrà confermato dopo il periodo di prova sotto lo sguardo attento di mister Toscano.

