Reggina scatenata sul mercato: i “ritorni” in amaranto potrebbero essere due!

12 Luglio 2019 09:30

Reggina pronta a piazzare altri colpi di mercato in entrata dopo aver ceduto nella giornata di ieri l’ormai ex capitano amaranto Conson

La Reggina sta lavorando sul mercato per regalare a mister Toscano una rosa competitiva in vista della stagione che sta per iniziare. La prossima Serie C sarà di certo molto complicata, data la presenza nel girone C di diverse big del nostro calcio, pronte a darsi battaglia per la promozione. La Reggina, come detto, vuole inserirsi nelle parti alte della classifica e per farlo il ds Massimo Taibi sta cercando di accontentare le richieste del tecnico Toscano.

In chiave calciomercato infatti, potrebbero presto arrivare altri due acquisti, due ritorni graditi in amaranto. Del primo vi avevamo già parlato nei giorni scorsi, si tratta del difensore Bergamelli che andrebbe ad arricchire il reparto arretrato. Ma non è tutto, anche Ciccio De Rose potrebbe tornare alla Reggina, centrocampista coriaceo, uomo di fiducia di Toscano che lo ha avuto a Cosenza. Taibi è al lavoro in merito alle due trattative sopracitate, ma non solo, nelle prossime ore potrebbe essere ufficializzato l’acquisto dell’esterno mancino Bresciani.

Valuta questo articolo