“Reggina 1914 srl”: il presidente Gallo annuncia il cambio di denominazione ed il nuovo responsabile del settore giovanile

1 Luglio 2019 19:53

La Reggina 1914 ha annunciato il mutamento di denominazione ed anche il nuovo responsabile del settore giovanile amaranto

“Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano che oggi alle ore 16.30 presso lo studio notarile del dott. Clemente Mazzù, è stato firmato l’atto per il cambio di denominazione sociale da Urbs Reggina 1914 Srl a Reggina 1914 srl. II mutamento di denominazione sociale entrerà in vigore il 15 luglio 2019“. Con questo breve comunicato, la società ha annunciato il mutamento della denominazione del club.

Giornata intensa in casa Reggina, con l’annuncio del nuovo responsabile del settore giovanile Alessio Spataro: “La Reggina comunica di aver raggiunto l’accordo su base biennale con Alessio Spataroper il ruolo di responsabile del settore giovanile. Laureato inScienze della Comunicazionepresso l’Università de “La Sapienza” di Roma, è in possesso dell’Abilitazione ad Allenatore Professionista “UEFA A”. Dopo l’ultradecennale esperienza da calciatoretra Serie C e Serie D, Spataro intraprende la carriera di Mental Coach. Da settembre 2009 a Luglio 2017 ricopre il ruolo di Supervisore Tecnico per le scuole calcio affiliate Milanin Italia e nel Mondo, Tecnico per la Scuola di Formazione Milan per le metodologie di allenamento e metodo integrato, lo Scouting ed il MentalCoaching. Con il club rossonero è direttore Milan Camp in Italia e nel Mondo. A partire dal 1 luglio 2018 svolge l’incarico di Responsabile dell’Attività di base e Mental Coach del Settore Giovanile dell’Empoli. Dal 1998 ad oggi si forma e collabora con Ekis, azienda specializzata nella formazione e coaching. Contestualmente il Club ringrazia Carmelo Romeo per l’ottimo lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali. Alessio Spataro sarà a disposizione dei giornalisti giorno 2 luglio alle ore 11 presso la “Casa della Reggina” in via Osanna 5/9″.

