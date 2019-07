Ex Reggina, tanti auguri a Nino Barillà: è nata la secondogenita Rachele

1 Luglio 2019 20:30

Nino Barillà è diventato padre per la seconda volta, quest’oggi la compagna Sabina ha dato alla luce la piccola Rachele

L’ex Reggina, Nino Barillà, è diventato padre per la seconda volta. Nel pomeriggio infatti, la compagna del calciatore del Parma Sabina, ha dato alla luce la secondogenita della famiglia Barillà, la piccola Rachele, reggina come il padre. Sabina, infatti, ha partorito a Reggio Calabria. Il centrocampista, come detto, ha già un figlio di 4 anni di nome Giuseppe. Tanti auguri dunque all’ex amaranto, con la speranza che un giorno possa tornare a vestire i colori della Reggina dopo aver fatto fortuna in giro per lo stivale.

