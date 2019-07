Reggina, Ciavattini rescinde il contratto: l’operazione sfoltimento ha inizio

11 Luglio 2019 16:09

Reggina, Ciavattini dà l’addio al club, comunicata quest’oggi la rescissione del contratto del difensore che adesso sarà libero di accasarsi altrove

“La Reggina comunica di aver risolto il contratto in essere con il difensore Stefano Ciavattini. La società ringrazia Ciavattini per il lavoro svolto e l’impegno profuso in questi mesi e gli augura un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della carriera“. E’ il comunicato della Reggina 1914 con il quale la società ha annunciato d’aver interrotto il rapporto con il difensore Ciavattini. Si tratta di uno dei primi addii in questa estate che ancora riserverà sorprese in casa amaranto, in attesa del tanto agognato centravanti che Massimo Taibi sta cercando con insistenza.

