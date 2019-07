Reggina, al via la seconda fase della campagna abbonamenti: la città adesso risponda!

29 Luglio 2019 11:16

La Reggina sta operando in modo sinora ottimo sul mercato, nel frattempo si aprirà oggi la seconda fase della campagna abbonamenti amaranto

Al via la seconda fase della campagna abbonamenti. Terminata la prelazione, dalle ore 15 del 29 luglio, sarà possibile sottoscrivere la nuova tessera per la stagione 2019/20. In attesa dell’approvazione del progetto relativo il cambio dei seggiolini in tribuna Est, sarà possibile sottoscrivere la nuova tessera solo in Curva Sud e Tribuna Ovest. Per la Tribuna Est le modalità saranno rese note nei prossimi giorni.

In questa fase gli abbonati della scorsa stagione, potranno effettuare il cambio di settore/posto mantenendo lo status di “vecchio” abbonato: sarà possibile effettuare la variazione passando dalla Curva Sud/Tribuna Est in Tribuna Ovest. Per sottoscrivere il nuovo abbonamento sarà necessario esibire il documento d’identità

Di seguito giorni e orari di apertura biglietteria a Piazza Duomo:

Lunedi 29 luglio dalle ore 15:00 alle ore 20:00

da martedi 30 luglio a sabato 3 agosto dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00

domenica 4 agosto chiuso

Valuta questo articolo