Reggina, operazione sfoltimento: Taibi lavora su più fronti per poi dare l’assalto al bomber

7 Luglio 2019 10:52

Reggina, il calciomercato si sta accendendo in casa amaranto con il ds Massimo Taibi che deve sfoltire la rosa prima di piazzare altri colpi

La Reggina sta pian piano puntellando la rosa con acquisti di categoria. Dopo l’arrivo di Guarna a blindare la porta e Sounas in mediana, sarà la volta di Bresciani sulla corsia mancina, Cristini in difesa e Bianchi, centrocampista del Vicenza. Manca ancora qualche tassello per soddisfare tutte le richieste di mister Toscano. Serve di certo un altro centrale, così come l’esterno sinistro titolare, dato che Bresciani dovrebbe essere una valida alternativa, ma non l’uomo di punta.

Infine arriverà il tanto agognato centravanti di spessore voluto dal patron Gallo, con diversi nomi che al momento stanno circolando in orbita amaranto. Mazzeo ed Evacuo i più battuti, ma occhio a Litteri che potrebbe piacere eccome al ds Taibi. Prima dell’assalto alla punta però, bisognerà sfoltire un po’ una rosa che al momento sembra essere un po’ affollata. Ben note le situazioni legate a De Falco e Baclet, calciatori con le valigie in mano, ma non saranno gli unici a lasciare Reggio Calabria. Petermann è infatti ad un passo dalla Casertana, calciatore che non rientra nei piani societari. Ma non è tutto, anche Conson e Redolfi sono in procinto di lasciare la Reggina, mentre a centrocampo potrebbero esserci nuovi scossoni in base alle valutazioni che Toscano farà in merito al ruolo che Bellomo e Strambelli potrebbero avere nel suo 3-5-2. Insomma, una Reggina tutta da scoprire in queste ore, con il calciomercato che pian piano sta entrando nel vivo.

