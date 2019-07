Reggina vittoriosa a Foligno: Bellomo in evidenza

27 Luglio 2019 22:22

Reggina vittoriosa per 3-0 sul Foligno nell’amichevole odierna della squadra di mister Mimmo Toscano: Bellomo in rete

La Reggina di Mimmo Toscano è scesa in campo questa sera nella seconda amichevole stagionale prima dell’inizio ufficiale delle competizioni. Contro il Foligno la squadra amaranto ha vinto per 3-0, con reti di Redolfi, autore di una doppietta, e del tanto chiacchierato Bellomo, il quale dovrebbe restare in riva allo stretto nonostante le voci di mercato.

FOLIGNO – REGGINA 0-3

FOLIGNO pt (4-3-1-2): Roani; Pinsaglia, Schiaroli, Tulhao, Giannò; Pettinelli, Gorini, F. Fondi; Giabbecucci; Antonelli (44’ pt G. Fondi), Peluso.

FOLIGNO st (4-3-1-2): Miccio; Colarieti, Schiaroli (30’ st Giannò), Petterini, Pinsaglia (24’ st Checchi); Qerimi, Fuso, Fiki; Piancatelli; Pica, G. Fondi. A disp.: Sarro. All.: Armillei.

REGGINA (3-5-2): Guarna (1’ st Farroni); Bertoncini (24’ st Zibert), Redolfi, Rossi (1’ st Marchi); Kirwan, Sounas (1’ st Bianchi), De Rose (1’ st Marino), Paolucci (1’ st Salandria), Bresciani (30’ st Nemia); Reginaldo (1’ st Doumbia), Corazza (1’ st Bellomo). A disp.: Suraci, Gasparetto. All.: Toscano.

ARBITRO: Trotta di Foligno (assistenti: Rancani di Foligno – Foglietta di Foligno).

MARCATORI: 21’ e 41’ st Redolfi, 29’ st Bellomo (R).

NOTE: spettatori 100 circa. Ammoniti: Colarieti (F). Angoli: 1-8. Recupero: 1’ pt e 3’ st.

Valuta questo articolo