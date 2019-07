Reggina, il Sant’Agata riprende vita: inizia il ritiro, sotto gli occhi soddisfatti di Gallo e dei tifosi amaranto [FOTO e VIDEO]

17 Luglio 2019 09:50

Reggina, la stagione è ufficialmente iniziata con il ritiro del Sant’Agata, sempre sotto lo sguardo vigile del patron Luca Gallo presente agli allenamenti della squadra di Toscano

La Reggina ha iniziato ufficialmente la nuova stagione. Nelle giornate di ieri e lunedì, i calciatori convocati da mister Toscano hanno iniziato il ritiro amaranto al Sant’Agata, sotto gli occhi attenti del presidente Luca Gallo. Il patron è parso fiero d’aver risollevato in poco tempo l’impianto sportivo amaranto che sembrava essere stato abbandonato a sè stesso nelle ultime annate. Adesso il Sant’Agata sta pian piano tornando ai fasti d’un tempo, proprio come la stessa Reggina.

L’entusiasmo in città è crescente ed alcuni tifosi si sono fatti vivi al Sant’Agata già da questi primi giorni di preparazione, durante uno degli allenamenti a porte aperte voluti proprio da Gallo e Toscano. Anche domani in mattinata le porte del centro sportivo resteranno aperte ai tifosi, sintomo di come il club voglia sentire la vicinanza del tifo amaranto già da questo inizio di stagione caratterizzato da diversi colpi di calciomercato.

