Reggina Academy, aprono le iscrizioni: il vivaio amaranto è pronto a rinascere, i dettagli

11 Luglio 2019 12:23

Reggina Academy, aperte le iscrizioni per la nuova stagione sportiva che vedrà il vivaio amaranto rinascere con ambizioni rinnovate

La Reggina ha presentato oggi, con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, la nuova stagione per quanto riguarda l’Academy. “Una nuova stagione è alle porte. Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla scuola calcio Reggina Academy per l’annata 2019/20. Dal lunedì al venerdì, in via Osanna 5/9, dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 sarà possibile effettuare l’iscrizione. Il referente è Sergio Miceli (3913722192), segretario del settore giovanile. Di seguito si riporta la struttura organizzativa del vivaio amaranto”

Valuta questo articolo