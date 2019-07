Reggina, il report dell’allenamento odierno: sarà 3-5-2, Garufo verso il sì

18 Luglio 2019 15:28

Reggina, continuano gli allenamenti al Sant’Agata, intanto il ds Massimo Taibi sta lavorando per completare la rosa

La Reggina si è allenata quest’oggi a porte aperte, di fronte ad alcuni tifosi che sono giunti al Sant’Agata per ammirare le gesta dei nuovi arrivati in casa amaranto. Il calciomercato sta coinvolgendo notevolmente il pubblico reggino, dati i tanti colpi di spessore messi a segno dal ds Massimo Taibi.

Durante l’allenamento odierno sono emerse importanti conferme dal punto di vista tattico e non solo. Mister Mimmo Toscano ha provato la fase difensiva amaranto, dando un chiaro segnale: si giocherà con il 3-5-2, con possibili varianti più offensive come ad esempio il 3-4-1-2. La difesa a 3 resta dunque un punto fermo del modulo di Toscano, quest’oggi però c’è stato anche un altro “messaggio” in chiave mercato mandato dal mister. Si va infatti verso la conferma di Desiderio Garufo, calciatore attualmente in prova, testato stamane sulla corsia di destra in alternanza con Kirwan. Sarà probabilmente l’ex Parma il nuovo terzino di corsia destra chiesto da Toscano.

