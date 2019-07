28 Luglio 2019 15:17

Quattro squadre calabresi ammesse al girone Under 18 di Eccellenza. Sono Vis Reggio, Bim Bum Rende, Ccb e Planet Catanzaro. La gioia del Presidente Surace: ”finalmente la strada giusta”

Un bel campionato giovanile. Prende forma il torneo Under 18 d’Eccellenza che includerà svariate compagini di Calabria. Il girone sud della DNG sarà composto da tre squadre pugliesi, Happy Casa Brindisi, Francavilla e Andrea Pasca Nardò, Isernia dal Molise, Potenza dalla Basilicata, Juve Caserta, Cercola, Pall. San Michele, Arechi Salerno dalla Campania più tre compagini di Calabria. Il basket calabrese scenderà in campo con ben quattro squadre: Vis Reggio Calabria, Planet Catanzaro, Rende e Centro Basket Catanzaro. “Oggi é un giorno importante per la pallacanestro della nostra regione – ha dichiarato il Presidente del Comitato Regionale Fip Paolo Surace. Sono lieto di comunicare infatti che ben 4 squadre calabresi parteciperanno al massimo campionato nazionale giovanile italiano. Ccb, Rende, Planet e Vis sono state infatti ammesse nel girone sud del campionato under 18 di eccellenza che comprende Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. Non era mai successo nella nostra regione. É la svolta programmatica e di cultura sportiva che auspicavamo da tempo e su cui ci siamo confrontati perennemente con le società che hanno capito dove serve concentrare risorse ed attenzioni, investendo sulla gestione corretta e sostenibile degli impianti (Ccb, Planet, Rende e Vis stanno lavorando in tal senso) e sui giovani. Lavorare realmente sui settori giovanili per attivare circuiti virtuosi che porteranno a solidità e certezze future. Ringrazio le società per gli sforzi ma soprattutto per il messaggio che hanno lanciato. E non finisce qui. Abbiamo altre 7 squadre iscritte nell’under 15 e 16 d’eccellenza dove si sta lavorando per formare gironi interregionali con la Sicilia. In un periodo dove abbiamo riscontrato difficoltà con le squadre senior ecco un segnale enorme e concreto per la ripartenza del nostro movimento”.

