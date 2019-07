Dalla Grecia alla Puglia in kayak: l’ultima impresa di Simone Purgato, il magistrato dei record

3 Luglio 2019 17:50

La straordinaria impresa del pm di Bologna arrivato in Puglia dopo 21 ore di pagaiate. Il sostituto procuratore in passato aveva anche attraversato a nuoto lo Stretto di Messina

Ha attraversato a nuoto lo Stretto di Messina, nel 2008 da Parigi è arrivato a Londra in monopattino in cinque giorni (2008) e dal mare della Liguria è arrivato alla vetta del Monte Bianco, in quattro giorni, alternando bici e attrezzatura alpinistica. Sono solo alcune delle imprese del magistrato Purgato, reduce da un’altra straordinaria avventura. Il sostituto procuratore del Tribunale per i minorenni di Bologna è partito dalla spiaggia di Agios Nikolaos, nell’isola greca di Corfù ed è arrivato fino a Capo d’Otranto in Puglia, percorrendo 105 chilometri pagaiando con un kayak per quasi 21 ore. Il magistrato è partito intorno alle 21.30 di lunedi’ da Corfu’ ed è arrivato a Otranto martedi’ intorno alle 18.40.

