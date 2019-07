PSR Calabria: in arrivo pagamenti per circa 7,7 milioni di Euro

10 Luglio 2019 21:36

Il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari e l’Organismo Pagatore Arcea comunicano che è andato in pagamento il kit decreto n.73, relativo alle Misure a superficie/capo del PSR Calabria 2014/2020, che comprende le Misure 2080/92, 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”, 11 e 214 “Agricoltura biologica”, 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincolo naturali o ad altri vincoli specifici”, 14 “Benessere degli animali”, annualità varie (in particolare 2016, 2017 e 2018), per oltre 1.500 beneficiari e per un importo di circa 7,7 Milioni di euro.

“Arrivano risorse importanti per tanti agricoltori beneficiari del PSR Calabria – hanno affermato congiuntamente in una nota il Consigliere regionale delegato all’”Agricoltura” Mauro D’Acri, il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura e Risorse agroalimentari nonché Autorità di Gestione del PSR Calabria Giacomo Giovinazzo ed il Commissario straordinario di Arcea Francesco Del Castello – ma l’attività del Dipartimento e dell’Organismo pagatore non conosce soste. Nella prossima settimana, infatti, andrà ad aggiungersi un ulteriore kit di pagamento per circa 1000 domande relative alla Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”, annualità 2018, destinato a quei produttori che hanno sostenuto i corsi di formazione previsti dal PSR Calabria 2014/2020, nonché un ulteriore saldo automatizzato relativo alle Misure a superficie/capo, annualità 2016, 2017 e 2018”.

