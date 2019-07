Primario aggredito a Taormina, De Luca (M5S): “Problema sicurezza sempre attuale, serve la vigilanza”

2 Luglio 2019 19:54

Aggressione del primario del Pronto soccorso di Taormina, De Luca (M5S): “Servono interventi strutturali per mettere in sicurezza il presidio”

“Il problema della sicurezza al Pronto soccorso dell’Ospedale San Vincenzo di Taormina è sempre attuale e continuerà ad esserlo finché nessuno penserà a risolverlo concretamente“. È quanto dichiara dell’onorevole Ars De Luca (M5S) commentando l’aggressione avvenuta in corsia ai danni del primario del pronto soccorso di Taormina: “Più volte ho posto l’attenzione sulla necessità di garantire opportuna vigilanza nel presidio che soprattutto in estate viene preso d’assalto da ubriachi e scalmanati usciti dalle discoteche. Esprimo la mia vicinanza e solidarietà al dottor Mauro Passalacqua, un bravo professionista che stavolta ha subito in prima persona la violenta aggressione. Ribadisco la necessità sempre più urgente di realizzare alcuni interventi strutturali che consentano il monitoraggio delle aree ed una separazione fisica degli ambienti al fine di ridurre i rischi derivanti dalla contiguità dei locali ove si svolgono i primi soccorsi con le zone di sosta e di arrivo. Bisogna garantire un clima sereno al personale sanitario e ai cittadini”.

