Il Vicepresidente della Giunta regionale: “assegnati alla Piana di Gioia Tauro 360 milioni”

8 Luglio 2019 22:40

Russo: “le risorse che la Giunta-Oliverio ha attribuito ai Comuni della Piana di Gioia Tauro nel triennio 2015-2018 è di 360 milioni”

“Le risorse che la Giunta-Oliverio ha attribuito ai Comuni della Piana di Gioia Tauro nel triennio 2015-2018, rendendoli, come mai era accaduto prima, protagonisti e artefici delle scelte e degli investimenti effettuati sul territorio, ammontano a 85,4 milioni di euro a cui si sommano altri 272,4 milioni di euro destinati ad enti diversi, per un totale complessivo di circa 360 milioni di euro”. E’ quanto afferma il Vicepresidente della Giunta regionale, Francesco Russo, aprendo i lavori del convegno presso la Sala convegni di Villa Zerbi a Taurianova sul tema: “La Calabria cambia passo: i Comuni protagonisti nella Piana di Gioia Tauro”. “Il ‘focus’ dell’incontro, che ha registrato una grandissima partecipazione di consiglieri regionali, provinciali e comunali, sindaci, amministratori locali, rappresentanti sindacali, autorita’ civili e religiose e tantissimi cittadini – e’ detto in un comunicato dell’ufficio stampa della Giunta regionale – e’ stato quindi interamente dedicato alla Piana di Gioia Tauro, un’area strategica per la crescita e lo sviluppo dell’intera regione”. “La Piana di Gioia Tauro – ha aggiunto il vicepresidente Russo – rappresenta una realta’ che evidenzia grandi contraddizioni ed offre enormi potenzialita’ per la presenza di una forte agricoltura e di un porto strategico per tutto il Paese, di cui spesso si e’ soltanto parlato senza far seguire mai alle parole i fatti. Oggi noi vogliamo parlare di una Regione, che in una visione d’insieme della crescita e dello sviluppo, in questi anni ha scelto il cambiamento nelle azioni e nei fatti. Ne parliamo, quindi, non facendo annunci o promesse, ma mettendo in relazione gli investimenti gia’ attribuiti ai Comuni ed altri enti territoriali, con quelli relativi alle aziende del settore agricolo e industriale, oltre a fare il punto sullo stato degli investimenti nell’area portuale”.

