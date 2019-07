Reggio Calabria: il pesce spada Borgo di Chianalea a Roberto Furfaro

4 Luglio 2019 12:44

Reggio Calabria: la magica notte di Chianalea sarà stellare il prossimo 9 luglio per la consegna del pesce spada Borgo Chianalea all’ing. Aerospaziale Roberto Furfaro

La magica notte di Chianalea sarà stellare il prossimo nove luglio per la consegna del pesce spada Borgo Chianalea che sarà conferito all’ing Aerospaziale Roberto Furfaro. Roberto originario della bellissima Roccella Jonica, vive in Arizona,ed è uno degli ing aerospaziali più bravi al mondo nel suo campo, molte sono le sue missioni ed i progetti su Marte e nello spazio. La passerella Patriarca II, che in questo periodo solca in lungo ed in largo lo stretto, per la classica caccia al pesce spada, infatti il nove sera, la mitica Patriarca II della famiglia Polistena sarà il teatro della cena annuale in cui saranno ospiti, importanti personaggi Calabresi che onorano la nostra bellissima Terra. Tra gli ospiti che sono stati invitati ,aderendo con molto entusiasmo, segnaliamo, il noto orafo Michele Affidato, l’amministratore di Fattoria della Piana ,Carmelo Basile, gli artisti Mimmo Cavallaro, Gabriele Albanese, Andrea Simonetta, Luca Scorziello, Giovanna Scarfo’,Alfredo Verdini, Alessandro Calcaramo, Corde Libere, Enzo Baldessarro, Aurelio Mandica, Daniele Siclari, Franco Latella, il presidente Apar Angelo Musolino ed Antonello Fragomeni. A far da cornice alla magica notte di Chianalea,la pedana di un notissimo locale di Chianalea, un’altra bellissima imbarcazione, la Venere, e la Rosy Giò, che farà da supporto come barcataxi e per l’assistenza nelle video riprese. Il Borgo sarà sicuramente preso d’assalto per assistere alla premiazione ed al gioco di luci nello specchio di mare di Chianalea, grazie all’assistenza di Matteo Caratozzolo.

