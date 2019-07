17 Luglio 2019 13:50

Reggio Calabria, copiosa perdita di acqua in Via Gebbione: “segnalata tempestivamente ma mai riparata

Copiosa perdita di acqua nei pressi di un condominio di via Gebbione. L’amministratore dello stabile, l’avv. Maria Grazia Calipari, afferma: “il guasto è stato tempestivamente segnalato sia al Comune di Reggio Calabria che alla Polizia Municipale, verbalmente ed a mezzo di pec. Già nel mese di maggio – prosegue- ed a distanza di diverso tempo dalla segnalazione, il Comune ha effettuato un primo intervento e solo dopo la ulteriore segnalazione di vere e proprie inondazioni, la caduta di più persone per strada e la impossibilità per i condomini di poter attraversare la strada perché si era creato un vero e proprio fiume. La successiva perdita, ormai esistente dal mese di giugno 2019, creatasi sempre nello stesso punto, non solo non risulta riparata nonostante le tempestive segnalazioni, ma quello che è più grave è che in quella strada ed in quel punto impresa designata dal Comune sta effettuando la posa in opera dell’asfalto e l’asfalto verrà steso anche sul punto ove vi è la perdita Ciò con la probabile conseguenza che l’asfalto non si potrà mai consolidare e che si crei un vuoto al di sotto del manto stradale con rischio di sprofondamento. Ringrazio sin d’ora gli Enti preposti della solerzia e tempestività”, conclude.

