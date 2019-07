Paura sull’A2 per un’autocisterna in fiamme in galleria, poliziotti intossicati

25 Luglio 2019 15:50

Due poliziotti sono rimasti intossicati sull’A2 del Mediterraneo al confine tra Basilicata e Calabria per un’autocisterna in fiamme

Due operatori di polizia sono rimasti intossicati nelle fasi concitate dei soccorsi prestati ieri pomeriggio nella galleria di Fossino dell’autostrada A2 del Mediterraneo, al confine tra Basilicata e Calabria, per un’autocisterna in fiamme. Le loro condizioni non destano preoccupazione. Sono stati momenti di grande paura all’altezza della galleria Fossino, direzione Nord, a causa dell’incendio nel mezzo carico di carburante. Per cause in corso di accertamento improvvisamente dal motore del veicolo in transito in galleria si sono sprigionate delle fiamme che in poco tempo hanno avvolto la cabina dello stesso. Sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale della Sottosezione di Lagonegro che hanno messo in salvo il conducente e tutti gli automobilisti in transito nella galleria, disponendo anche la chiusura del traffico in entrambe le direzioni a causa della fitta coltre di fumo che in breve tempo ha invaso entrambe le gallerie (direzione nord e sud). Sono state messe in sicurezza centinaia di persone, riferisce la Polizia stradale. Poi sono arrivati i mezzi di soccorso e i Vigili del Fuoco che sono riusciti a spegnere l’incendio evitando che potesse verificarsi una pericolosissima esplosione. Anche se le operazioni sono state particolarmente rischiose e complesse e tra gli automobilisti non ci sono stati feriti mentre i due agenti hanno dovuto fare ricorso alle cure del caso, stanno bene.

