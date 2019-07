5 Luglio 2019 21:15

Passaggio di consegne nel club Inner Wheel di Reggio Calabria: il 25 giugno 2019 la Presidente uscente, Caterina Lavilla Poletti, ha scambiato il collare con la neo eletta, Lilly Muritano Pellerone

Passaggio di consegne nel club Inner Wheel di Reggio Calabria: il 25 giugno 2019 la Presidente uscente, Caterina Lavilla Poletti, ha scambiato il collare con la neo eletta, Lilly Muritano Pellerone. Alla presenza di numerosi ospiti e delle socie del club, Caterina Lavilla ha ricordato le varie attività realizzate nell’anno sociale appena concluso, all’insegna del tema presidenziale “Caring for Woman and Girls”. Ha parlato dell’importante creazione di una APP per turisti e cittadini; delle diverse iniziative che hanno avuto per tema l’attenzione alle donne, adulte e adolescenti; delle varie attività svolte con finalità benefiche; della concreta e continua collaborazione con i club Rotary della città, nello spirito di servizio e di mutuo sostegno. Dichiarandosi orgogliosa di aver guidato il club nelle sue molteplici e positive attività, consapevole del ruolo importante che l’Inner Wheel ricopre nella società, cittadina ed internazionale, la Presidente uscente ha passato il testimone alla neo Presidente. Lilly Muritano Pellerone, ricordando agli astanti il tema presidenziale “Together We Can”, ha comunicato che le attività principali dell’anno sociale 2019/2020 saranno dedicate all’Associazione Italiana Persone Down. Si continuerà ad operare nell’ambito del sociale, con iniziative che si reiterano ogni anno ( la Giornata del Fanciullo, il Torneo di Burraco, spettacoli teatrali con la partecipazione di socie Inner Wheel…), perché “Insieme Possiamo Fare!”.

A conclusione della cer imonia, la neo Presidente ha presentato il nuovo Comitato Esecutivo chiedendo alle socie una proficua e concreta collaborazione ed augurando loro un anno entusiasmante.

La serata è stata allietata da una festosa conviviale.

Questa la composizione del Comitato Esecutivo:

Presidente Lilly Muritano Pellerone

Vice Presidente Daniela Labate Surace

Immediate Past President Caterina Lavilla Poletti

Segretaria Anna Muritano Briante

Tesoriera Mariarosa Mafrica Smorto

Addetta Stampa Luisa Rappoccio Minniti

Addetta al Servizio Internazionale Giuseppina Loddo Biroccio

Consigliere Maria Pia Papalia Porcino

Beatrice Luppino Scerra

Mirella Luvarà Martino

Lucilla Gatto Pietropaolo

Maria Pia De Pino Romeo

Irene Giannetto Catanoso

Delegate al Comitato del Distretto Elisabetta Sapone Papalia

Rory Lo Faro Modafferi

Delegate Supplenti al Comitato del Distretto Franca Marra Gioffrè

Caterina Servile Laurendi

Valuta questo articolo