Pane e brioches trasportati in condizioni igieniche non idonee: sanzionate due ditte di Messina

20 Luglio 2019 12:23

Pane e brioches trasportati in condizioni igienico sanitarie non idonee. La Polizia stradale di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) sanziona le ditte responsabili e sospende dalla circolazione stradale i mezzi

I poliziotti del Distaccamento Polizia Stradale di Barcellona Pozzo di Gotto, nel corso di specifici servizi mirati al controllo di mezzi adibiti al trasporto di alimenti, hanno sanzionato due ditte che trasportavano pane e prodotti da forno in condizioni igienico-sanitarie non idonee e utilizzando mezzi non appropriati. I controlli sui veicoli sono stati effettuati in località Barcellona Pozzo di Gotto e Termini Vigliatore.

Dalle verifiche è emerso che i mezzi trasportavano grosse quantità di pane e brioches per conto di due panifici, destinati alla vendita al dettaglio e a esercizi commerciali, in scarse condizioni igienico-sanitarie in quanto non confezionati singolarmente e alla rinfusa in contenitori che li esponevano alla polvere, alla luce e ad altre cause di contaminazione. Entrambi i veicoli sono stati sospesi dalla circolazione stradale, il primo perché alterato nelle caratteristiche tecniche (rispetto ai dati della carta di circolazione) e, pertanto, sottoposto a fermo amministrativo; il secondo perché non sottoposto alla regolare revisione. Elevate sanzioni amministrative per circa mille euro.

