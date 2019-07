Ospedale di Sant’Agata Militello: il Pta si trasferisce in via Catania

3 Luglio 2019 17:28

Ospedale di Sant’Agata Militello, l’assessore Grasso: “Al lavoro per offrire al territorio una struttura all’avanguardia”

Il Pta (presidio territoriale di assistenza) sarà trasferito dall’Ospedale di Sant’Agata di Militello al Distretto sanitario di via Catania, dove si trovava sette anni fa.

A darne notizia Bernardette Grasso, assessore alle Funzione pubblica e alle Autonomie locali della Regione Siciliana: “Ne ho ricevuto poc’anzi notizia dal Direttore generale dell’ASP di Messina, Paolo La Paglia che, su indicazione dell’assessore alla Sanità, Ruggero Razza, ha firmato la nota di trasferimento. Ancora una volta, il Governo Musumeci conferma l’attenzione per il nostro territorio: dopo lo stanziamento delle risorse per salvare il punto nascita e il riconoscimento di centro spoke di primo livello per pazienti colpiti da ictus, infatti, l’Ospedale di Sant’Agata di Militello riguadagna i suoi spazi, al fine di riorganizzare i servizi, adeguarsi alle più recenti normative sulla sicurezza ed accreditarsi a pieno titolo per l’ottenimento di futuri investimenti.

Ringrazio ancora una volta l’assessore Razza per la sensibilità e la vicinanza che sempre dimostra al territorio nebroideo e il Direttore La Paglia per la sollecitudine con cui ha condiviso l’importante iniziativa, disponendo il trasferimento”.

Valuta questo articolo