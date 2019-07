Ordinanza anti-bivacco, l’Unione degli Studenti di Messina: “Noi non ci stiamo, no alla repressione”

19 Luglio 2019 16:11

L’Unione degli studenti di Messina sull’ordinanza per la sicurezza e il decoro in città

“Il sindaco ha indetto un’ordinanza che prevede una sanzione che va da 100€ a 300€ per bivacco e mendicanti al fine, secondo quanto affermato dallo stesso Cateno De Luca, di tutelare il decoro cittadino e la sicurezza di coloro che attendono ai semafori. Questo provvedimento non crea altro che l’aumento del divario tra “ricchi” e “poveri”, a discapito dei più emarginati che vengono così multati ed allontanati dal contesto urbano. Siamo convinti di

come questo non rappresenti un modo valido per combattere la povertà. Chiediamo il diritto all’abitare, chiediamo un lavoro garantito per tutti e diciamo no alla repressione“- è quanto dichiara il sindacato studentesco Unione degli Studenti-Messina, in merito all’ordinanza anti-bivacco indetto dal sindaco Cateno De Luca.

