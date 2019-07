28 Luglio 2019 14:23

Acr Messina, ufficiale l’arrivo del portiere Avella. Aggregati i giovani Alfieri e Monza

Acr Messina comunica di avere definito l’ingaggio del calciatore Michele Avella. Portiere napoletano classe 2000, reduce dall’ottima annata vissuta con il Matelica, Avella arriva dalla Casertana con la formula del prestito. Nella passata stagione le strade di Avella e del Messina si sono incrociate in finale di Coppa Italia di Serie D, nell’ultima gara dell’anno, vinta proprio dal Matelica. Sono state ben 48 (con 36 reti subite) le partite giocate complessivamente da Avella nella stagione 2018/2019: 40 in campionato, playoff inclusi, e 8 in Coppa Italia. Cresciuto nel settore giovanile dell’ASD Pasquale Avino, il portiere si trasferisce nel 2016 all’Avellino, disputando 20 gare con la formazione Primavera. Poi il passaggio alla Casertana e il prestito al già citato Matelica. Sono adesso complessivamente 25 i calciatori attualmente in ritiro a Chianciano Terme a disposizione del tecnico Michele Cazzarò e del suo staff. Aggregati al gruppo, infatti, anche i giovani Andrius Osvaldo Alfieri, difensore classe 2003, ed Edoardo Monza, centrocampista classe 2000.

Di seguito l’elenco completo dei calciatori:

Portieri: Gabriele Alleruzzo (’02), Michele Avella (’00).

Difensori: Andrius Osvaldo Alafieri (’03), Francesco Barbera (’01), Vincenzo De Meio (’00), Francesco Forte (’98), Alessandro Fragapane (’94), Antonello Giordano (’88), Paolo Lembo (’02), Simone Lo Presti (’02), Eugenio Nardelli (’01), Domenico Romeo (’01), Domenico Strumbo (’00).

Centrocampisti: Giuseppe Bonasera (’01), Fabio Bossa (’98), Francesco Buono (’99), Nicolò Capilli (’02), Edoardo Monza (’00), Facundo Ott Vale (’93), Gianluca Sampietro (’93), Francesco Saverino (’01).

Attaccanti: Angelo Cafarella (’01), Antonio Crucitti (’87), Gennaro Esposito (’84), Christian Suma (’00).

Valuta questo articolo