Non gradisce la cena e picchia selvaggiamente la madre: arrestato 30enne a Milano

14 Luglio 2019 15:00

Arrestato 30enne a Milano: l’uomo ha picchiato selvaggiamente la madre perché non aveva gradito la cena

I Carabinieri hanno arrestato un 30enne a Milano per maltrattamenti e lesioni. L’uomo, nonostante il divieto di avvicinarsi alla madre, si trovava in casa con lei e dopo l’ennesima lite, perchè non aveva gradito la cena, l’ha selvaggiamente picchiata facendola finire in ospedale. Il 30enne, con problemi psicologici e senza lavoro, già in passato aveva picchiato la donna ultracinquantenne. Nei confronti dell’uomo il Tribunale aveva disposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla madre e quindi anche di frequentare la casa della donna, nonostante il trentenne risiedesse formalmente in quell’appartamento. Il 30enne è stato condotto a San Vittore e nei confronti della donna è stata stabilita una prognosi di 7 giorni.

