‘Ndrangheta, Salvini: “17 arresti a Reggio Calabria, altri in Sicilia. Nessuna tregua ai criminali, la pacchia è finita”

31 Luglio 2019 09:25

‘Ndrangheta, le felicitazioni del Ministro Salvini per gli arresti di stamattina

“Diciassette arresti per ‘ndrangheta a Reggio Calabria, sette persone in manette per mafia a Palermo e Agrigento, sequestri per piu’ di 6 milioni di euro contro la camorra nel Napoletano. Mentre altri chiacchierano, Forze dell’Ordine e inquirenti non smettono di combattere: nessuna tregua ai criminali, la pacchia e’ finita“. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini in merito alle operazioni di stamattina. Il blitz reggino ha portato all’arresto di politici, imprenditori, un avvocato e un medico.

