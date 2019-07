‘Ndrangheta, maxi operazione in corso a Roma: sequestro per 120 milioni, sigilli a 173 immobili [NOMI]

3 Luglio 2019 07:25

Sequestro in corso nei confronti di esponenti di spicco della ‘Ndrangheta, radicata a Roma e provincia dagli anni ’80

Maxi sequestro in corso, eseguito da poliziotti della Divisione Anticrimine della Questura di Roma, per un valore complessivo di oltre 120 milioni di euro, nei confronti di esponenti di spicco della ‘Ndrangheta, radicata a Roma e provincia dagli anni ’80. All’operazione stanno partecipando oltre 250 agenti della polizia. Oltre alla questura di Roma sono coinvolte altre 10 questure.

Tra i beni oggetto di sequestro anche 173 immobili tra Roma, Rignano Flaminio, Morlupo, Campagnano Romano, Grottaferrata e altre province italiane.

Tra i soggetti colpiti dal provvedimento emergerebbero i cognomi Scriva, Morabito, Mollica, Velonà e Ligato.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa in programma in mattinata in questura a Roma, alla presenza del questore Carmine Esposito.

