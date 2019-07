‘Ndrangheta, i funzionari di Polizia: “sia il Sistema-Paese dell’Italia a combatterla”

31 Luglio 2019 15:59

Le parole del portavoce dell’Associazione nazionale funzionari di polizia, Girolamo Lacquaniti, riguardo l’operazione di oggi della Polizia di Stato contro esponenti della cosca Libri

“La brillante operazione della Polizia di Stato di Reggio Calabria, coordinata dalla Dda della procura reggina, conferma, ancora una volta, i tentativi delle organizzazioni mafiose di infiltrarsi nell’economia e nei centri decisionali delle istituzioni. Per questo da tempo ribadiamo la necessita’ che sia l’intero ‘sistema Paese’ a combattere la mafia insieme a magistratura e forze di polizia“. Il portavoce dell’Associazione nazionale funzionari di polizia, Girolamo Lacquaniti, commenta cosi’ l’operazione di oggi della Polizia di Stato contro esponenti della cosca Libri. “Reggio Calabria, in particolare – continua Lacquaniti – sta evidenziando attraverso le sue donne ed i suoi uomini, guidati da un questore dalle straordinarie competenze investigative, di avere messo bene a fuoco i punti nevralgici su cui le cosche stanno puntando ad infiltrarsi e a trovare collusioni. Ci auguriamo davvero che il lavoro di oggi sia un passaggio per spronare tutta la collettivita’ a ribellarsi ai tentativi di intimidazione mafiosa ed a quanti avvelenano anche l’economia di una terra che solo rifiutando certe logiche di malaffare potra’ riscattarsi“.

