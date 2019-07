‘Ndrangheta a Reggio Calabria, il dentista ex assessore all’urbanistica del Comune: “sai qual è la differenza tra me e Riina?” L’intercettazione shock

31 Luglio 2019 11:54

Reggio Calabria, emergono particolari inquietanti dall’operazione “Libro Nero” contro le cosche della ‘ndrangheta

“Sai come ragiono io? Come Mimmo Tortorella. Sai qual è la differenza fra me e Riina? Che Riina li squaglia, li squaglia nell’acido. Io me li porto a Cannavò. Ho una ‘livara’ (albero d’ulivo, ndr). Li appendo là con una corda e una scimitarra. Ogni tanto gli taglio un pezzo e gliene do al cane“. In un’intercettazione uno degli indagati, Giuseppe Tortorella, dentista, ex assessore all’Urbanistica negli anni ’90 del Comune di Reggio Calabria, ai domiciliari da oggi, compara la sua condotta criminale a quella del boss di Cosa Nostra, Totò Riina. È quanto emerge dall’inchiesta della Dda reggina contro la cosca Libri. Tortorella è indagato per associazione mafiosa, estorsione e turbata libertà degli incanti, con l’aggravante per questi ultimi due delitti di aver commesso il fatto da parte di soggetto appartenente alla cosca di ndrangheta Libri.

