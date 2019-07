Musei e parchi in Sicilia, l’allarme del Sadirs: in pochi aderiscono al piano per le aperture nei festivi

15 Luglio 2019 12:19

Sicilia, il Sadir chiede un tavolo di confronto: “preoccupazione tra il personale in servizio, pochissimi dipendenti hanno aderito al piano per l’apertura nei festivi”

“I regionali non si fidano, e così nei beni culturali in Sicilia sono pochissimi i dipendenti pronti ad aderire al piano per garantire l’apertura di musei e parchi nei festivi“. Lo segnala il sindacato Sadirs, che per voce di Peppino Salerno e Giuseppe Di Paola ribadisce come “la mancanza di una governance e l’assenza di un confronto coi sindacati stanno portando i siti culturali nel caos”.

Il Sadirs si chiede perché “i direttori fanno finta che tutto vada bene, si vuole forse affidare ai privati l’intera gestione?”. Il sindacato autonomo quindi prosegue: “Il mancato rispetto dell’accordo sindacale per le aperture straordinarie, necessario a sopperire alla cospicua mancanza di personale in tutte le province, sta creando una diffusa preoccupazione tra il personale in servizio che, non avendo certezze sugli impegni, preferisce non aderire. Per questo – conclude il Sadirs – per l’ennesima volta si chiede tavolo di confronto per scongiurare il peggio”.

Valuta questo articolo