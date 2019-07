Un murale per l’ufficio postale di Altomonte [FOTO]

15 Luglio 2019 16:08

Il progetto “PAINT – Poste e Artisti Insieme nel Territorio” fa tappa per la seconda volta in Calabria per rendere gli Uffici Postali ancora più accoglienti e vicini alle loro comunità

L’Ufficio Postale di Altomonte (CS) vestirà nuovi colori: le sue pareti esterne sono state dipinte con un murale, realizzato per Poste Italiane dallo street artist lucano Ironmould e inaugurato oggi alla presenza del sindaco Gianpietro Carlo Coppola e del direttore della Filiale di Castrovillari di Poste italiane, Francesco Odierno. L’opera è parte della seconda fase del progetto “PAINT – Poste e Artisti Insieme Nel Territorio”, che vuole promuovere la creatività dei giovani artisti rendendo allo stesso tempo gli Uffici Postali ancora più accoglienti e vicini alle comunità che li ospitano. Il progetto PAINT, che dopo Delianuova fa tappa per la seconda volta in Calabria, si integra nel programma dei “dieci impegni” per i Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti promosso dall’Amministratore Delegato, Matteo Del Fante, in occasione dell’incontro con i “Sindaci d’Italia” dello scorso 26 novembre a Roma, ed è coerente con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e con l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate. L’effettiva realizzazione di tali impegni è consultabile sul nuovo portale web all’indirizzo di poste italiane piccoli-comuni. L’opera di Ironmould, dal titolo “Cables” (cavi), richiama il concetto di rete correlato al rinnovamento digitale di Poste e ai collegamenti intesi in senso lato, come la rete degli uffici postali, dei POS e dei servizi che oggi vengono offerti. Un racconto grafico del mondo digitale, fatto di contatti via mail, numeri, conti correnti e codici: un mondo tradotto in linea temporale, messaggi che corrono nella trama di cavi e linee. L’iniziativa PAINT coinvolgerà nei prossimi mesi altri Uffici Postali, valorizzando il radicamento di Poste Italiane nel tessuto sociale ed offrendo un nuovo tratto estetico alle strade e alle piazze dei piccoli borghi italiani ed è coerente con i principi ESG sull’ambiente, il sociale e il governo di impresa, rispettati dalle aziende socialmente responsabili, che contribuiscono allo sviluppo sostenibile del Paese.

