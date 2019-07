Reggio Calabria, al via le “Mottiadi”: fervono i preparativi a Motta San Giovanni

13 Luglio 2019 10:25

Il consigliere comunale Mimmo Mallamaci ringrazia ancora il parroco e “quanti hanno lavorato per far sì che il nostro paese sia gradevole e accogliente anche per chi, turista o originario di Motta, in questo periodo estivo, decide di trascorrere qualche settimana di relax nel nostro magnifico borgo. Orgoglioso di essere mottese”.

Il parroco di Motta San Giovanni (Reggio Calabria), Don Gianni, ha organizzato tra il 21 ed il 26 luglio le: il paese è stato suddiviso in 6 contrade che, in un clima di assoluta festa e solidarietà, si contenderanno il palio. I giochi previsti sono i più svariati, dal calcio balilla umano alla gara di abilità culinaria. Ma, osserva Mimmo Mallamaci, “prima ancora che inizi la “competizione”, tutto il paese è in fermento, si riscontra un continuo pullulare di iniziative: in ogni “ruga” e angolo si incominciano a intravedere ornamenti in tema con il nome assegnato a ciascuna contrada. In questo clima, nei giorni scorsi, i cittadini mottesi hanno spontaneamente lucidato e portato a nuovo, con una pulizia straordinaria, ogni via. Abbiamo avuto quindi la rappresentazione di una comunità attiva che, se si sente coinvolta, partecipa e lo fa nel miglior modo possibile. Centinaia di sacchi neri sono stati riempiti con erbe, sterpaglie e terriccio raccolti in questa particolare opera che da lustri le amministrazioni succedutesi non sono riuscite a garantire. Questo fantastico senso civico dimostrato, che denota quanto, ognuno di noi, ami il proprio paese, va tutelato e incentivato. Sarebbe bello che l’attuale amministrazione garantisse con la semplice gestione ordinaria il mantenimento di queste condizioni create, con amore e passione, da ogni singolo cittadino”.