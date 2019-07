A Motta San Giovanni la presentazione del calendario delle manifestazioni dell’Estate 2019

17 Luglio 2019 17:19

Motta San Giovanni: giovedì 18 Luglio 2019 alle ore 21,30 presso Piazza Santa Maria delle Grazie di Lazzaro verrà presentato il Calendario delle manifestazioni Estate 2019

La Pro Loco del Comune di Motta San Giovanni si occupa da sempre di promuove il territorio in cui opera attraverso iniziative sia di carattere ludico – ricreative sia di culturali. Quest’anno insieme all’Amministrazione Comunale è stato preparato un programma di manifestazioni proprie e di altre Associazioni, le quali vengono pubblicizzate per tutto il periodo estivo. Giovedì 18 Luglio 2019 alle ore 21,30 presso Piazza Santa Maria delle Grazie di Lazzaro, verrà presentato il Calendario delle manifestazioni Estate 2019. Durante la serata si potrà nuovamente ammirare la mostra fotografica “Forma ed Estetica del Paesaggio mottese nella fotografia” di Valter Cozzupoli. Ci sarà anche la partecipazione delle Associazioni che hanno aderito al Calendario Eventi Estate 2019 e che esporranno brevemente il contenuto delle singole iniziative. La Presidente della Pro Loco, Giovanna Di Dia, dichiara: “Non è stata di certo un’impresa facile dar vita ad un calendario di eventi estivi. Tante le difficoltà economiche, tante soprattutto le difficoltà organizzative. Ma ci siamo riusciti. Sarà un’estate all’insegna della riscoperta delle bellezze del nostro paese e delle nostre tradizioni. Il tutto nel rispetto degli obiettivi che al suo nascere l’Associazione si è prefissata, ovvero favorire la conoscenza e la valorizzazione della cultura e delle risorse turistiche del proprio territorio”. Infine, al termine della serata, sarà proiettato in anteprima il Video di Promozione del nostro territorio realizzato dalla Pro Loco del Comune di Motta San Giovanni grazie al patrocinio degli Enti locali e di Sponsor privati, sulle bellezze paesaggistiche, archeologiche, architettoniche e culturali del nostro Comune.

