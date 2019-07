Sul lungomare di Santa Margherita sfilano i Pirates Messina, biker da tutta la Sicilia per il quarto motoraduno

22 Luglio 2019 20:37

Ieri il quarto motoraduno dei Pirates Messina: oltre 40 i motoclub partecipanti

Ieri i Pirates Messina hanno organizzato per il quarto anno consecutivo il loro motoraduno, che si è tenuto sul lungomare di Santa Margherita. Alla manifestazione hanno aderito un consistente numero di bikers, provenienti da tutta la Sicilia e parte della Calabria, che hanno avuto modo di mettere in bella mostra le loro luccicanti moto attirando l’attenzione dei numerosi passanti che transitavano in zona. Il corteo ha poi attraversato i Comuni di Scaletta Zanclea, Itala e Alì Terme salutati festosamente a bordo strada dai bagnanti. La cerimonia si è conclusa intorno alle 18 con la consegna dei riconoscimenti ai circa 40 motoclub partecipanti a cui è stato rinnovato l’appuntamento per il prossimo anno.

