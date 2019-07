Mostre: a Treviso in 25 mila per ‘Da Vinci Experience’, dedicata a Leonardo (2)

7 Luglio 2019 18:01

(AdnKronos) – Il format è stato particolarmente apprezzato dai giovani visitatori e dagli studenti che, grazie alle tante collaborazioni con le scuole, hanno potuto scoprire tecnologie futuristiche e immersive applicate all’industria culturale.

La ‘Da Vinci Experience” è stata inoltre selezionata dal Ministero degli Affari Esteri per rappresentare l’Italia e il suo ‘genio” in un tour espositivo promosso dagli Istituti Italiani di Cultura, iniziato lo scorso aprile con la mostra al Ministero della Cultura di Lima (Perù) e nei prossimi mesi toccherà dodici nazioni in tre diversi continenti. Treviso è diventata dunque una delle “capitali” mondiali del circuito dedicato alle celebrazioni dei 500 anni dalla scomparsa del Genio toscano.

‘Da Vinci Experience” è prodotta da Crossmedia Group, società italiana considerata uno tra i maggiori e più conosciuti player a livello internazionale nella realizzazione di progetti originali, spettacolari ed emozionanti. Nell’ultimo mese di apertura della mostra “Da Vinci Experience” Crossmedia Group, dall’8 luglio al 2 agosto, praticherà uno sconto di tre euro sul biglietto d’ingresso, sabato e domenica esclusi, a chi risieda nel territorio comunale. A Treviso la mostra rimarrà aperta quasi quattro mesi, fino al 4 agosto.

