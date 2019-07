Morto a Messina Lillo Federico, storico fondatore della Mangiatorella e delle Autolinee Federico: il cordoglio del sindaco di Reggio Calabria

2 Luglio 2019 15:40

Messina: con la morte del Cavaliere del lavoro Lillo Federico, titolare di Autolinee Federico e poi di Mangiatorella Spa, scompare uno degli indiscussi protagonisti dell’economia calabrese dell’ultimo mezzo secolo almeno

Con la morte del Cavaliere del lavoro Lillo Federico, titolare di Autolinee Federico e poi di Mangiatorella Spa, scompare uno degli indiscussi protagonisti dell’economia calabrese dell’ultimo mezzo secolo almeno. “Tutta la Calabria produttiva, ma anche dello sport – scrive in una nota il sindaco Giuseppe Falcomatà – e più in generale tutta la Calabria “che alza la testa” e sa avere orgoglio per i suoi figli migliori piange il cavaliere Federico. A me, però – aggiunge il primo cittadino – piace ricordare l’“illuminato” self-made-man di Stilo che non s’è mai piegato davanti agli sporchi ricatti e alle orride minacce della ‘ndrangheta: anche per questo, il Comune e la Città metropolitana di Reggio Calabria si uniscono al dolore dei familiari e al cordoglio sincero di tutta la nostra terra per la scomparsa di un imprenditore lungimirante e innovativo”.

